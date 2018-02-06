الجيش الأمريكى يعلن العثور على جثة جندى بألمانيا

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أعلن الجيش الأمريكى العثور على جثة جندى أمريكى بألمانيا حيث تواجد بالبلاد فى إطار عملية "عزم الأطلسى" الرامية إلى تأمين الحلفاء بشرق أوروبا.

وأعلنت العملية التابعة للجيش الأمريكى -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه عثر على جثة السرجنت نيكولاس أمسبرى بالقرب من محطة قطار بقرية بارسبرغ، فيما أوضحت سلطات الطوارئ أنه يجرى التحقيق فى سبب وفاته.



وكان أمسبرى أرسل إلى أوروبا فى سبتمبر الماضى ضمن عملية عزم الأطلسى وهى مهمة تهدف إلى تأمين الحلفاء بشرق أوروبا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها.