التوك توك يزاحم المواطنين داخل شوارع شبين الكوم بالمنوفية





المنوفية _ محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انتشار التوكتوك داخل شوارع المحافظة على الرغم من صدور قرار بمنعه من التجول داخل المدينة من قبل المحافظة، إلا أن سائقيه لم يلتزموا بقرارات المحافظة حتى الآن.

فى البداية يقول عبد النبى أحمد موظف إن محاصرة التكاتك لشوارع مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، أمر لا يمكن السكوت عليه، لأنها تتسبب فى شلل مرورى يومى.

ويشير أحمد بدر موظف إلى أن مشكلة التكاتك مشكلة كبيرة، حيث إن المركبة غير مرخصة ويصعب معرفة السائق وهذا الأمر أدى ما شهدناه خلال الشهور الماضية من سرقات واغتصاب للسيدات.

وتابع بدر أن الحل الوحيد هو ترخيص تلك المركبات ومنعها من التجول فى المدن، واقتصارها على العمل فى القرى لعدم حدوث الشلل المرورى.