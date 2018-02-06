التعليم تشارك فى فعاليات احتفالية كبرى بأهرامات الجيزة





كتب محمود طه حسين

قال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة إنه شارك طلاب من مدارس المعاهد القومية فى فعاليات احتفالية كبرى فى أهرامات الجيزة مع الدكتور زاهى حواس بناء على دعوة من وزارة الآثار.

أكدت عزة شعبان، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية على أنه شارك (400) طالب من طلاب مدارس المعاهد القومية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى فعاليات هذا اليوم، الذى أطلق عليه الطلاب " يوم فى حب مصر"، مشيرة إلى أن الدكتور زاهى قام باصطحابهم فى جولة بمنطقة الأهرامات، شرح لهم فيها كل المعالم الأثرية الموجودة بها، مضيفة أن الطلاب قاموا بتوجيه عدة أسئلة له، والتى أجاب عليها بكل ترحاب.

من جهتها أوضحت منى الحلوانى، مدير العلاقات الثقافية وإشراف اللغة الفرنسية بالمعاهد القومية أن العديد من القنوات التليفزيونية العالمية من جميع أنحاء العالم قاموا بتصوير الاحتفالية المقامة فى أهرامات الجيزة تحت رعاية وزير الآثار، وقد حضر الاحتفال عدد من قيادات المعاهد القومية، ووزارة الآثار.