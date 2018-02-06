video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تشارك فى فعاليات احتفالية كبرى بأهرامات الجيزة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:17 م
التعليم تشارك فى فعاليات احتفالية كبرى بأهرامات الجيزة التعليم تشارك فى فعاليات احتفالية كبري في أهرامات الجيزة


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة إنه شارك طلاب من مدارس المعاهد القومية فى فعاليات احتفالية كبرى فى أهرامات الجيزة  مع الدكتور زاهى حواس بناء على دعوة من وزارة الآثار.

أكدت عزة شعبان، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية على أنه شارك (400) طالب من طلاب مدارس المعاهد القومية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى فعاليات هذا اليوم، الذى أطلق عليه الطلاب " يوم فى حب مصر"، مشيرة إلى أن الدكتور زاهى قام  باصطحابهم فى جولة بمنطقة الأهرامات، شرح  لهم فيها كل المعالم الأثرية الموجودة بها، مضيفة أن الطلاب قاموا بتوجيه عدة أسئلة له، والتى أجاب عليها بكل ترحاب.

من جهتها أوضحت منى الحلوانى، مدير العلاقات الثقافية وإشراف اللغة الفرنسية بالمعاهد القومية أن العديد من القنوات التليفزيونية العالمية من جميع أنحاء العالم قاموا بتصوير الاحتفالية المقامة فى أهرامات الجيزة تحت رعاية وزير الآثار، وقد حضر الاحتفال عدد من قيادات المعاهد القومية، ووزارة الآثار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر بالتعليم: تقرير الصحة أوصى بعدم غلق مدرسة الشويفات الدولية

التعليم

احتفالية كبري

أهرامات الجيزة



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة