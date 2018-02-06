video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تدعو طلاب الثانوية العامة لتحديد اللغة الثانية بدقة فى الاستمارة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:00 ص
"التعليم" تدعو طلاب الثانوية العامة لتحديد اللغة الثانية بدقة فى الاستمارة د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن المدارس الثانوية بدأت كتابة استمارة طلاب الثانوية العامة.

وطالب رئيس امتحانات الثانوية العامة من طلاب الثانوية ضرورة الدقة عند ملء الاستمارة ويحدد فيها الطالب اللغة الثانية التى اختارها بشكل دقيق ومحسوم دون تردد، مشيرا إلى أن اختيار اللغة الثانية للطلاب مهم لأنه يتحدد بناء عليها عدد كراسات الامتحان التى يتم طباعتها فى كل لغة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 3 يونيو المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تناقش الضوابط الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

فى أول اجتماع.. "التعليم" تحدد مصير أسئلة بوكليت الثانوية العامة.. حجازى يبحث مع مستشارى المواد ضبط الصياغة الفنية.. ويطالب بتلاشى سلبيات العام الماضى.. مصادر: لا تقليل فى عدد الأسئلة وفقا لدراسات متخصصين

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2018

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة