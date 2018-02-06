"التعليم" تدعو طلاب الثانوية العامة لتحديد اللغة الثانية بدقة فى الاستمارة

"التعليم" تدعو طلاب الثانوية العامة لتحديد اللغة الثانية بدقة فى الاستمارةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:00 ص
د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن المدارس الثانوية بدأت كتابة استمارة طلاب الثانوية العامة.
وطالب رئيس امتحانات الثانوية العامة من طلاب الثانوية ضرورة الدقة عند ملء الاستمارة ويحدد فيها الطالب اللغة الثانية التى اختارها بشكل دقيق ومحسوم دون تردد، مشيرا إلى أن اختيار اللغة الثانية للطلاب مهم لأنه يتحدد بناء عليها عدد كراسات الامتحان التى يتم طباعتها فى كل لغة.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 3 يونيو المقبل.
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