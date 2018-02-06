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"التضامن": التدخل السريع يبحث لغز وجود رضيع بصندوق قمامة فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:28 م
"التضامن": التدخل السريع يبحث لغز وجود رضيع بصندوق قمامة فى مصر الجديدة الطفل الرضيع


كتب مدحت وهبة
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في استجابة فورية لبلاغ حول العثور على طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بمصر الجديدة، انتقل فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعى إلى قسم مصر الجديدة، حيث تبين أن المواطنة التي عثرت على الطفل قامت بتحرير محضر بالواقعة؛ ثم تم نقل الرضيع إلى مستشفى منشية البكري لتلقي الرعاية. 
 
وأضافت وزارة التضامن فى بيان صحفى، منذ قليل، إنه بمتابعة حالة الرضيع في المستشفى أفادت مدير الخدمة الاجتماعية بصحة القاهرة بأن الطفل سيظل في مستشفى منشية البكري لمدة 48 ساعة أخرى، للتأكد من تحسن حالته الصحية تمهيدًا لنقله لأحد مراكز الأمومة والطفولة بالقاهرة.
 
جدير بالذكر أن الرضيع عثر عليه وفِي يده إسورة مسجل عليها إسم الأم "مروة محمد عبد الفتاح" و من غير المعروف حتى الآن إذا ما كان الإسم صحيحا أم مستعارا وستكشف التحريات الجارية عن لغز الرضيع.
 
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الطفل الرضيع
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الطفل الرضيع

 


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