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التحالف الدولى يعلن تغيرا فى عملياته ضد داعش بالعراق

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:05 ص
التحالف الدولى يعلن تغيرا فى عملياته ضد داعش بالعراق العراق


أ ش أ
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أعلن التحالف الدولى بقيادة أمريكا ضد تنظيم "داعش" الإرهابى ،  الاثنين ، تغييرا فى عملياته بالعراق وسط تقارير عن انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال التحالف ـ فى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إنه بعد النجاحات المتسارعة التى تبعت تحرير الموصل سيغير التحالف تركيزه فى العراق من تمكين العمليات القتالية إلى الحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش.


ويأتى بيان التحالف ردا على تصريح متحدث باسم الحكومة العراقية ، فى وقت سابق الاثنين ، بأن القوات الأمريكية تنسحب من البلاد بعد هزيمة داعش ، فيما قال مسؤول بالجيش العراقى إن اتفاقا مبدأيا بين بغداد وواشنطن يقضى بانسحاب 60% من القوات الأمريكية بالعراق.


وذكر بيان التحالف أنه سيحدث تغيير فى "تشكيل القوة" ، لكنه تعهد بإبقاء "عددا مناسبا" من القوات الأمريكية فى العراق ، موضحا أن تواجده المستمر سيتوقف على الأوضاع بما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.


وأوضح جوناثان براجا مدير عمليات التحالف الدولى ضد داعش إنهم على علم بأن "العدو" مازال قادرا على شن هجمات والتخطيط وإلهام هجمات فى جميع أنحاء العالم.


وأضاف أنه رغم ذلك فتشكيل القوات الأمريكية قد يتغير على مدار الوقت لضمان تواجد أفضل القوات لأداء المهمة ، مشيرا إلى أنهم سيعملون على الحفاظ بكمية مناسبة من القدرات ، فضلا عن تواجد المستشارين لمواصلة تدريب وتقديم المشورة وتجهيز القوات العراقية ضد داعش ، وكل ذلك بموافقة الحكومة العراقية.


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