البيت الأبيض ردا على انهيار بورصة وول ستريت: الاقتصاد الأمريكى "قويا للغاية"الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:02 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق
علّق البيت الأبيض على موجة الهلع التى سادت جلسة التداولات فى وول ستريت الإثنين وخسر خلالها مؤشر داو جونز الصناعى 4,60% من قيمته بالقول أن الرئيس دونالد ترامب يركز على "الأساسيات الاقتصادية" البعيدة المدى وأن الاقتصاد الأمريكى ما زال "قويا للغاية".
وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز أن "تركيز الرئيس ينصبّ على أساسياتنا الاقتصادية البعيدة المدى التى ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادى وتدنى معدل البطالة إلى مستوى تاريخى وارتفاع رواتب العمال الأمريكيين".
إضافة تعليق
صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين
الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً