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البيت الأبيض ردا على انهيار بورصة وول ستريت: الاقتصاد الأمريكى "قويا للغاية"

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:02 ص
البيت الأبيض ردا على انهيار بورصة وول ستريت: الاقتصاد الأمريكى "قويا للغاية" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
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علّق البيت الأبيض على موجة الهلع التى سادت جلسة التداولات فى وول ستريت الإثنين وخسر خلالها مؤشر داو جونز الصناعى 4,60% من قيمته بالقول أن الرئيس دونالد ترامب يركز على "الأساسيات الاقتصادية" البعيدة المدى وأن الاقتصاد الأمريكى ما زال "قويا للغاية".

وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز أن "تركيز الرئيس ينصبّ على أساسياتنا الاقتصادية البعيدة المدى التى ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادى وتدنى معدل البطالة إلى مستوى تاريخى وارتفاع رواتب العمال الأمريكيين".

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

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