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"البنتاجون": الحرب الأمريكية فى أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:12 م
"البنتاجون": الحرب الأمريكية فى أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا ماتيس وزير الدفاع الأمريكى


أ ش أ
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صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، بأن حربها فى أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا من أموال دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة.

وقالت المسئول البارز بوزارة الدفاع راندال سكريفر- وفقا لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية- إن هذه الأموال تشتمل على 5 مليارات دولار للقوات الأفغانية، و13 مليار دولار أخرى للقوات الأمريكية داخل الأراضى الأفغانية، مشيرة إلى أن الأموال المتبقية تذهب للدعم اللوجيستى. وأضافت (فوكس نيوز) أن هناك 780 مليون دولار تُخصص للمساعدات الإنمائية.


وتُعد هذه التكاليف أقل بكثير مما كانت عليه فى ذروة الحرب فى أفغانستان، إلا أنه وخلال الفترة بين عامى 2010 و2012 عندما نشرت واشنطن حوالى 100 ألف جندى على الأراضى الأفغانية تخطى هذا الرقم 100 مليار دولار كل عام.

 


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