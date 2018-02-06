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البنتاجون: التحالف الدولى لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية بالعراق

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:44 ص
البنتاجون: التحالف الدولى لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية بالعراق التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية


واشنطن(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجور أدريان رانكين جالاوى أن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية فى العراق إلا أنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة وفقا للأوضاع على الأرض.

وقال جالاوى ـ فى تصريحات لقناة (الحرة) الإخبارية أوردتها اليوم الثلاثاء ـ إن مهمة التحالف الدولى تتركز حاليا على تدريب قوات الأمن العراقية والحفاظ على قدراتها فى مجال الطيران.

وأضاف أنه بعد نجاح القوات العراقية فى تخليص أراضيها من قبضة داعش لم يعد هناك حاجة لوجود وحدات المدفعية أو المستشارين بين القوات التى تحارب الإرهابيين، ولكن ستتواجد قوات التحالف بموافقة الحكومة العراقية للتأكد من عدم عودة داعش.. موضحا أن القرار الخاص بتعديل عدد قوات التحالف يعتمد على الظروف على الأرض وليس بناء على جداول زمنية عشوائية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشئون الشرق الأوسط إيريك باهون قد صرح أمس الاثنين بأن واشنطن لا تنوى سحب أى جندى أمريكى من العراق على المدى القريب.


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