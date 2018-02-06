البحث عن جثة شاب غرق فى البحر اليوسفى بالمنيا

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من ربيع عبد العاطي، 32 سنة، بغرق نجل شقيقته أحمد محمد 22 عامًا، تاجر خضروات، بالمجرى المائي لترعة اليوسفي، أمام قرية أبو خلقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ موالاة البحث عنها في المجرى المائي للترعة.