البحث عن جثة شاب غرق فى البحر اليوسفى بالمنيا

غريق - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تقدم شخص ببلاغ الى مركز شرطة ديرمواس بالمنيا عن غرق نجله فى مياه البحر اليوسفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من ربيع عبد العاطي، 32 سنة، بغرق نجل شقيقته أحمد محمد 22 عامًا، تاجر خضروات، بالمجرى المائي لترعة اليوسفي، أمام قرية أبو خلقة.
وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ موالاة البحث عنها في المجرى المائي للترعة.
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