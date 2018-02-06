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الاحتلال الإسرائيلى يلقى القبض على فلسطينية وابنتها لاتهامهم بتنفيذ هجمات

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:33 م
الاحتلال الإسرائيلى يلقى القبض على فلسطينية وابنتها لاتهامهم بتنفيذ هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلى


غزة (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على سيدة فلسطينية وابنتها بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

وذكر بيان للشرطة، بثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت، الأسبوع الماضى، القبض على سيدة فلسطينية (48 عاما) وابنتها (16 عاما) لاتهامهما بالتخطيط لتنفيذ هجمات والتحريض على الإرهاب وحيازة أسلحة.

وزعم البيان أن التحقيق الجارى أثبت أن الأبنة كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابى ضد مدنيين، بينما شاركت الأم فى التحريض على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى تظهر فيه وهى ممسكة بسلاح آلى. 


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