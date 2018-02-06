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الأونروا: إعادة إعمار 159 مسكنا مدمرا كليا الشهر الماضى

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:04 ص
الأونروا: إعادة إعمار 159 مسكنا مدمرا كليا الشهر الماضى الأونروا


وكالات الأنباء
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، مساء أمس الإثنين، عن الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكنا مدمرا كليا فى قطاع غزة الشهر الماضى.

ونشرت المنظمة بيانات إحصائية خاصة بإعادة الإعمار فى تقرير الوضع الطارئ.

وفيما يخص نشاطات إعادة الإعمار فى يناير2018، للحالات المنجزة، جاء فى التقرير أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 159 مسكنا مدمرا كلياً.

أما فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، أورد التقرير أن الأونروا صرفت حوالى 3.7 مليون دولار كمساعدات للإيواء، مشيرة إلى أن المبلغ تضمن إعادة الإعمار: 3,750,053 دولارا.

وأكدت "الأونروا" وفق التقرير استمرارها فى تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات لمعالجة وتلبية أكثر المسائل المتعلقة باحتياجات التنمية البشرية فى قطاع غزة.

وبينت أنه حالياً هناك ما مجموعه 13 مشروعا لبنىً تحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضا 20 مشروعا آخر بقيمة 29.17 مليون دولار تنتظر البدء فى التنفيذ.

وأشارت إلى أنه فى كانون الثانى، أدخلت "الأونروا" 41 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد، والمواد الخام والمصاعد، لمشاريع البنى التحتية فى "الأونروا" قيد التنفيذ.


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