الأوقاف تحيل إماما بالدقهلية للتحقيق وتمنعه من صعود المنبر لسفره دون إذن

كتب – لؤى على

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة الشيخ نشأت عبد السميع زارع إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة لسفره إلى الخارج دون إذن، مع منعه من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس فى الصلاة، وإلحاقه بالإدارة التابع لها لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، منذ قليل، أن "زارع" لا يمثل الأزهر الشريف ولا وزارة الأوقاف ولا أى جهة رسمية بجمهورية مصر العربية، وأن وزارة الأوقاف ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة تجاه أى منتسب إليها يثبت انتحاله صفة ليست له أو ادعاؤه تمثيلاً لم يفوض فيه فى أى محفل داخلى أو خارجى.

وحذرت وزارة الأوقاف جميع أبنائها والعاملين بها من الاستجابة لأى دعوات خارجية دون إذن الوزارة، حيث إنها ستحيل إلى المحاكمة التأديبية التى قد تصل عقوبتها إلى الفصل لكل من يخالف هذه التعليمات.