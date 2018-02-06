video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحيل إماما بالدقهلية للتحقيق وتمنعه من صعود المنبر لسفره دون إذن

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:17 م
الأوقاف تحيل إماما بالدقهلية للتحقيق وتمنعه من صعود المنبر لسفره دون إذن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب – لؤى على
إضافة تعليق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة الشيخ نشأت عبد السميع زارع إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة لسفره إلى الخارج دون إذن، مع منعه من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس فى الصلاة، وإلحاقه بالإدارة التابع لها لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، منذ قليل، أن "زارع" لا يمثل الأزهر الشريف ولا وزارة الأوقاف ولا أى جهة رسمية بجمهورية مصر العربية، وأن وزارة الأوقاف ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة تجاه أى منتسب إليها يثبت انتحاله صفة ليست له أو ادعاؤه تمثيلاً لم يفوض فيه فى أى محفل داخلى أو خارجى.

وحذرت وزارة الأوقاف جميع أبنائها والعاملين بها من الاستجابة لأى دعوات خارجية دون إذن الوزارة، حيث إنها ستحيل إلى المحاكمة التأديبية التى قد تصل عقوبتها إلى الفصل لكل من يخالف هذه التعليمات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مسئول بأوقاف سوهاج سهل الاستيلاء على 1.3مليون جنيه من أموال الدولة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. "الأوقاف" تحذر الأئمة من استخدام المساجد للدعاية الانتخابية.. وتكشف: إحالة المخالفين للتحقيق وتوقيع العقوبات بحسب فداحة الجرم.. ومختار جمعة: المشاركة واجب وطنى وشرعى

وزارة الاوقاف

اخبار مصر

مصر اليوم

السفر دون إذن

مختار جمعة



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: خطط تسويق المنتج المحلى

خالد صلاح يكتب: خطط تسويق المنتج المحلى

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية المقترحة للعام الدراسى 2017-2018

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية المقترحة للعام الدراسى 2017-2018

"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات

"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات

المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى

المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى

أبل تتصدر مبيعات الأجهزة اللوحية خلال الربع الرابع من 2017

أبل تتصدر مبيعات الأجهزة اللوحية خلال الربع الرابع من 2017

اعرف فايدة "اليوم الفرى" فى الرجيم وإزاى تخدع جسمك عشان تخس؟

اعرف فايدة "اليوم الفرى" فى الرجيم وإزاى تخدع جسمك عشان تخس؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة