الأموال العامة تتحرى عن نشاط صاحب مخبز فى الاستيلاء على أموال الدعم بالبطاقات

كتب أحمد إسماعيل

يكثف ضباط مباحث الأموال العامة من تحرياتهم حول النشاط الإجرامى لصاحب مخبز فى الاستيلاء على مقررات الدعم، جاء ذلك عقب صدور قرار من نيابة عين شمس الجزئية، فيما أمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة من القبض على مالك مخبز بلدى بمنطقة عين شمس، لمزاولته نشاطا تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين عن طريق تجميع أعداد من البطاقات التموينية الزكية الخاصة بالمواطنين وصرف المقررات التموينية وفارق النقاط بها دون علم أصحابها بدون وجه حق، مما يعد استيلاء على أموال الدعم ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد ومهدرا أموالا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وعلى الفور تم استهدافه وتمكن اللواء علاء عزمى وكيل الإدارة للمكافحة من مداهمة مساكن ومخابز المتهم وتم ضبطه والعثور على 3 ماكينات صرف الخبز الخاصة بمخبزه وضبط 130 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين والتى قام المتهم بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وضبط مبلغ 55 ألف جنيه و234 جراما من المشغولات الذهبية متحصلات تربحه من الاستيلاء على أموال الدعم وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بما سبق.