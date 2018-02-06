الأمم المتحدة: ملايين العراقيين النازحين يعودون إلى ديارهم بعد دحر داعش

الأمم المتحدة: ملايين العراقيين النازحين يعودون إلى ديارهم بعد دحر داعشالثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:06 ص
نازحين
رويترز
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك اليوم الاثنين أن ملايين النازحين العراقيين عادوا إلى ديارهم التى غادروها جراء الحرب فى مناطق سكنهم.
وقال ديوجاريك - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - " لقد عاد 3.2 مليون عراقى إلى مناطقهم الأصلية " ، مضيفا أن معدل عودة النازحين داخل العراق إلى ديارهم آخذ فى الإزدياد بعد إتمام العملية العسكرية الواسعة ضد تنظيم داعش وهزيمته.
وأشار إلى أن النازحين العراقيين عادوا فى الأشهر الأخيرة بشكل مكثف إلى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وشكلوا 82 % من مجمل العائدين.
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