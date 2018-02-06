الأمم المتحدة تحذر سكان الرقة السورية من العودة بسبب ألغام داعش





رويترز

قال مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الألغام الأرضية التى تركها مقاتلو تنظيم داعش فى الرقة تغطى كل شبر فى معقلهم السابق بسوريا، ناصحا المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم هناك.

وقال بانوس مومتزيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمى للشؤون الإنسانية فى الأزمة السورية للصحفيين فى بيروت إن نحو ستة آلاف سورى عادوا إلى الرقة المدمرة منذ مغادرة الدولة الإسلامية.

وأضاف "لم نر مطلقا كمية ذخائر لم تنفجر مثلما يوجد فى الرقة. (كمية) هائلة. فى كل منزل وكل غرفة وكل شبر بالمدينة".

وأضاف أن الألغام تتسبب فى سقوط 50 إلى 70 ضحية فى الأسبوع وهو نحو العدد الذى تشهده أفغانستان فى العام.

وأوضح أن المنظمة لا تساعد الناس فى العودة إلى الرقة لكنها لا تستطيع منعهم من العودة إلى منازلهم التى قد تحتوى على مخاطر.

وسيطر تحالف يضم فصائل كردية وعربية مسلحة مدعوم من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة على الرقة فى نوفمبر تشرين الثانى بعد حملة حصار طويلة أعقبتها شهور من القتال داخل المدينة.

وبجانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التى زرعها التنظيم ربما توجد أيضا قنابل لم تنفجر وصواريخ استخدمها التحالف فى هجومه الضخم على الرقة.

ولا يزال التنظيم يسيطر على جيوب قليلة متناثرة فى سوريا والعراق لكنه خسر معظم أراضيه التى كان يسيطر عليها فى البلدين إبان حكمه لملايين الأشخاص فى ذروة قوته.