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الأمم المتحدة: الإتجار بالبشر فى ليبيا فى ازدياد

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:42 م
الأمم المتحدة: الإتجار بالبشر فى ليبيا فى ازدياد الأمم المتحدة


نيويورك (أ ش أ)
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كشفت لجنة خبراء فى الأمم المتحدة أن الإتجار بالبشر فى ليبيا آخذ فى الإزدياد، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات الهجرة غير القانونية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار التقرير - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض الميليشيات متورطة مع مهربى البشر عبر تمكينهم من استخدام منشآت الدولة وأموالها لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة.

وتدرس لجنة الخبراء ما إذا كانت قيادة هذه القوات على علم بالتواطؤ والتهريب الذى يجرى داخل صفوفها، وفق التقرير الأممى.

كما حذر التقرير السرى من أن تنظيم "داعش" الإرهابى، الذى طرد من سرت عام 2016، يسعى للانضمام إلى مهربى البشر فى جنوب ليبيا عبر التواصل مع المهربين، وتقديم الدعم والتمويل لهم، إذ تفيد مصادر أن "داعش" يسعى إلى إعادة تنظيم صفوفه وإيجاد موطئ قدم له فى أقصى الجنوب الليبى.

 


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