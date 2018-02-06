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استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما بـ"أحداث أطفيح"

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:00 ص
استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما بـ"أحداث أطفيح" أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 
 
 

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