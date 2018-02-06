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خالد صلاح
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استشهاد فلسطينى وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:16 م
استشهاد فلسطينى وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلى وأصيب العشرات خلال مواجهات فى مدينة نابلس فى الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة فى بيان " شهيد وثلاث إصابات فى مستشفى النجاح بنابلس، إصابتان فى حالة الخطر".

كانت الوزارة ذكرت فى بيان سابق أن "40 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومى بنابلس، نحو 30 بالرصاص الحى، ثلاثة منها خطيرة".

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس مساء اليوم ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وهذه القوات.

ولم يصدر بيان بعد عن الجيش الإسرائيلى حول ما جرى فى نابلس.


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