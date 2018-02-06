استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه مستوطنا بالضفة الغربية





أ ف ب

أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بت) الثلاثاء أن فلسطينيا قال إن المشتبه به الرئيسى فى قتل حاخام من المستوطنين فى التاسع من يناير بالقرب من مستوطنة فى الضغة الغربية المحتلة،استشهد.

وقال المصدر نفسه فى بيان إن أحمد جرار قتل فى بلدة يمون بشمال الضفة الغربية حيث كان يختبىء، موضحا أنه شارك "بشكل فعلى" فى قتل الحاخام رازييل شيفاه بالرصاص عند مروره بسيارته بالقرب من مستوطنة حافات جلعاد حيث كان يعيش.

وأصيب الشاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى، أمس الإثنين، عندما أطلقت عليه النار بعد أن طعن مستوطنا عند مدخل مستوطنة "أريئيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية وإصابه بجروح خطيرة.