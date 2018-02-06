video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه مستوطنا بالضفة الغربية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:42 ص
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه مستوطنا بالضفة الغربية قوات الاحتلال


أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بت) الثلاثاء أن فلسطينيا قال إن المشتبه به الرئيسى فى قتل حاخام من المستوطنين فى التاسع من يناير بالقرب من مستوطنة فى الضغة الغربية المحتلة،استشهد.

وقال المصدر نفسه فى بيان إن أحمد جرار قتل فى بلدة يمون بشمال الضفة الغربية حيث كان يختبىء، موضحا أنه شارك "بشكل فعلى" فى قتل الحاخام رازييل شيفاه بالرصاص عند مروره بسيارته بالقرب من مستوطنة حافات جلعاد حيث كان يعيش.

وأصيب الشاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى، أمس الإثنين، عندما أطلقت عليه النار بعد أن طعن مستوطنا عند مدخل مستوطنة "أريئيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية وإصابه بجروح خطيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا النار على الفلسطينى "وحيدوه" بعد أن طعن المستوطن عدة طعنات فى الجزء العلوى من جسده.

وذكرت بعض المصادر العبرية أن خلفية العملية لم تتضح وأن قوات الاحتلال تحقق فى دوافع المنفذ.

من جهتها أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل المستوطن، وقالت الشرطة إن المستوطن الاسرائيلى "توفى متاثرا بجراحه" وان البحث جار عن المهاجم الذى لاذ بالفرار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابًا فلسطينيًا غرب جنين

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد عملية طعن لمستوطن شمال الضفة الغربية

قوات الاحتلال

فلسطين

إسرائيل



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة