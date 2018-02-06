ارتفاع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص بحادث محور المشير طنطاوى

و"المرور" برفع حطام الحادث..
ارتفاع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص بحادث محور المشير طنطاوىالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:28 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ارتفع عدد المتوفين الى 4 أشخاص و إصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بالرصيف أعلى محور المشير طنطاوى و قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.
فيما تفقد عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة و مدير المرور موقع الحادث و أشرف على عمليات رفع حطام الحادث و تم تسيير حركة السيارت من الطريق وسط تمركز الخدمات المرورية
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