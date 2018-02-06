video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

و"المرور" برفع حطام الحادث..

ارتفاع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص بحادث محور المشير طنطاوى

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:28 م
ارتفاع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص بحادث محور المشير طنطاوى حادث تصادم - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ارتفع عدد المتوفين الى 4 أشخاص و إصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بالرصيف أعلى محور المشير طنطاوى و قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.
 
فيما تفقد عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة و مدير المرور موقع الحادث و أشرف على عمليات رفع حطام الحادث و تم تسيير حركة السيارت من الطريق وسط تمركز الخدمات المرورية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل مصابى حادث ميكروباص أعلى محور المشير طنطاوى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور المشير

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

محور المشير طنطاوى



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة