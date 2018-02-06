ارتفاع حجم الأصول المدارة لـ"رسملة" بمصر لـ9 مليارات جنيه لأول مرة





كتب هانى الحوتى

كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، عن ارتفاع حجم الأصول المدارة فى مصر بنسبة 45% لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال عام 2017، وذلك لأول مرة، متوقعا استمرار زيادة حجم الأصول خلال العام الجارى لتتجاوز 10 مليارات جنيه.

وكانت 5 شركات مصرية وهى أكيومن، وسى أى كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ورسملة مصر واتش سى، قد فازت بـ9 من جوائز الأداء المتميز لإدارة صناديق الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من إجمالى 29 جائزة تشمل جميع أنواع الصناديق المصدرة فى المنطقة، من مؤسسة MENA Fund Managerخلال حفلها السنوى الذى أقامته فى دبى نهاية الأسبوع الماضى.