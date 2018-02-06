video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع حجم الأصول المدارة لـ"رسملة" بمصر لـ9 مليارات جنيه لأول مرة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:04 م
ارتفاع حجم الأصول المدارة لـ"رسملة" بمصر لـ9 مليارات جنيه لأول مرة أحمد أبو السعد


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، عن ارتفاع حجم الأصول المدارة فى مصر بنسبة 45% لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال عام 2017، وذلك لأول مرة، متوقعا استمرار زيادة حجم الأصول خلال العام الجارى لتتجاوز 10 مليارات جنيه.
 
وكانت 5 شركات مصرية وهى أكيومن، وسى أى كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ورسملة مصر واتش سى، قد فازت بـ9 من جوائز الأداء المتميز لإدارة صناديق الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من إجمالى 29 جائزة تشمل جميع أنواع الصناديق المصدرة فى المنطقة، من مؤسسة MENA Fund Managerخلال حفلها السنوى الذى أقامته فى دبى نهاية الأسبوع الماضى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجموعة "رسملة" تعتزم إطلاق سلسلة من الصناديق البديلة الجديدة فى 2016

احمد ابو السعد شركة رسملة مصر البورصة



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

تطبيق تسجيل الصوت من سامسونج قادم لمنصة ويندوز قريبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة