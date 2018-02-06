ارتفاع أقساط تأمينات الحريق بنسبة 106% عام 2016

ارتفاع أقساط تأمينات الحريق بنسبة 106% عام 2016الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:49 م
حرائق
رانيا فزاع
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أصدر الاتحاد المصرى للتأمين نشرة معلوماتية اليوم الثلاثاء، عن التأمين ضد الحريق ، وأوضحت نشرة الاتحاد ارتفاع قيمة أقساط تأمينات الحريق فى الفترة الأخيرة كالتالى؛ وصلت أقساط تأمينات الحريق فى الفترة الأخيرة عن العام 2014/2015 إلى مبلغ مليون و353 ألفا و526 جنيها وزادت فى عام 2015/2016 إلى مبلغ مليون و447 ألفا و700 جنيه بنسبة 106% ، كما بلغت التعويضات فى عام 2014/2015 مبلغ 748 ألفا و504 جنيهات وزادت إلى 842 ألفا و550 جنيها بنسبة 112%.
كما تصدرت قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة على النحو التالى ،الورق 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، إذ يتصدر الماس الكهربائى لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكى ثم الانفجار والاشتعال الذاتى.
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