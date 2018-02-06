اجتماع مجموعة الصداقة "المصرية - المغربية" لبحث العلاقات بين البلدين





كتب - أحمد جمعة

استقبل السفير إبراهيم؛ سفير مصر بالمغرب، رئيس وأعضاء مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين المغربي؛ برئاسة النائب عبد الإله المهاجر؛ عضو حزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل الأندلسي، مقرر المجموعة عضو حزب العدالة والتنمية، ووفاء القاضي، نائب رئيس المجموعة؛ من الاتحاد المغربي للشغل، بحضور سكرتير ثالث في السفارة عمر شعيب.

وأشاد السفير أشرف إبراهيم بدور مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين في دفع التعاون البرلماني بين البلدين؛ وتعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة، ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك.

وأكد سفير مصر بالمغرب مجددا قوة العلاقات بين البلدين، ووجود تنسيق وتفاهم كامل بينهما حول مختلف القضايا؛ مشيرا الى أن البلدين حريصان على تطوير علاقاتهما المشتركة، وتعميق مسار التنسيق والتشاور في جميع القضايا، وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي يطمح إليه الشعبان الشقيقين؛ ويتناسب مع ما يجمع البلدين من روابط حضارية وشغبية ضاربة في عمق التاريخ.

و أشار عبد الإله المهاجر رئيس مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين المغربي؛ إلي أن المجموعة تأسست في فبراير 2016، وتم تشكيلها في يناير العام الجاري، بهدف تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات؛ وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين؛ مؤكدا أن مجلس المستشارين المغربي يتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التشريع؛ خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحماية الآثار والممتلكات الأثرية.