اجتماع بين قادة الاتحاد الأوروبى وأردوغان 26 مارس المقبل فى بلغاريا

اجتماع بين قادة الاتحاد الأوروبى وأردوغان 26 مارس المقبل فى بلغارياالثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:36 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ف ب
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يلتقى قادة الاتحاد الأوروبى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى 26 مارس فى مدينة فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الاتحاد وتركيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبى الثلاثاء.
وسيجمع عشاء عمل رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف وأردوغان، وسيشكل فرصة لبحث الحريات الأساسية ودولة القانون فى تركيا، وفق ما أورد توسك ويونكر فى رسالة نشرت على تويتر.
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