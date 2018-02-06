اتحاد الصناعات يواصل تنظيم ورش عمل "اعرف حقك" لتوعية أصحاب الأعمال بحقوقهم





كتبت دانه الحديدى

تستأنف اليوم وحدة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية سلسلة ورش عمل "اعرف حقك" - لتوعية أصحاب الأعمال بحقوقهم فى علاقات العمل، والتى تعدها وتقيمها وحدة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية - تحت إشراف الدكتورة فاطمة الرزاز المستشار القانونى للإتحاد لشئون العمل، التى تستهدف فى المقام الأول ممثلى أصحاب المصانع وموظفيهم وموظفى الغرف الصناعية.

وتأتى ورشة اليوم تحت اسم "اعرف حقك: التأمينات الاجتماعية بين النظرية والتطبيق " والتى تختص بكل ما يتعلق بمسألة التأمين الاجتماعى بدءًا من التعريف به وأهدافه والفئات المغطاة بقوانينه، وكذلك الجهات القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعى والقوانين المنظمة له.

وتستعرض ورشة العمل كافة التفاصيل ذات الصلة مثل الأخطار التى يغطيها قانون التأمين الاجتماعى ونسب الاشتراك، وأجر الاشتراك التأمينى وكيفية حسابه وسداده، وأيضاً إجراءات وكيفية فتح ملف اشتراك صاحب العمل لدى مكتب التأمينات، وتعويضات جميع أنواع الإجازات، بالإضافة إلى توضيح أهمية مدد الاشتراك فى نظام التـأمين الاجتماعى وكيفية حساب وتسوية المعاش، وذلك ليتعرف أصحاب الأعمال على حقوقهم فيما يخص تلك المسألة وعناصرها وقوانينها الحاكمة.

من جانها قالت الدكتورة فاطمة الرزاز المستشار القانونى للإتحاد لشئون العمل بأن هذه السلسة من ورش العمل تأتى ضمن الخدمات المجانية التى يقدمها إتحاد الصناعات المصرية إلى الغرف الصناعية وأعضاءها من مؤسسات ومنشآت بهدف تعريف أصحاب الأعمال بحقوقهم فى مجالات شتى مرتبطة بالعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية والقوانين ذات الصلة، وكيفية العمل بها، وتطبيق بنودها بشكل تام وصحيح بما يحقق المصلحة الكاملة لأطراف علاقة العمل.

وتأتى هذه الورشة ضمن سلسلة " إعرف حقك" من ورش العمل التى أعدتها الوحدة والتى تقام على التوالى تحت عنوان "اعرف حقك" وذلك فى إطار قيام الوحدة بدورها فى توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم فيما يتعلق بعلاقات العمل، والتى تتناول عدد من الموضوعات الهامة، تشمل: التزامات العامل، تفتيش العمل – قائمة مراجعة تفتيش العمل، بالإضافة إلى تطبيق التأمينات الاجتماعية، وأيضا الصحة والسلامة المهنية - قائمة مراجعة تفتيش السلامة، وأيضا الحوار الاجتماعى، والمفاوضة الجماعية، وتسوية المنازعات الجماعية، والسلطة التأديبية لصاحب العمل، تفتيش التأمينات

الجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء وحدة شئون العمل بالاتحاد عام 2015 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن أهم أهداف إنشاء الوحدة ما يلى :تقديم خدمات فنية وقانونية فى مجال علاقات العمل للسادة أعضاء الاتحاد، ورفع الوعى والكفاءة فى مجال علاقات العمل، والتواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين لخلق رؤية موحدة فى مجال علاقات العمل، وتقديم الخدمات القانونية والاستشارات وكذلك الدعم الفنى والتدريبى للشركات أعضاء الاتحاد فيما يتعلق بعلاقات العمل والمنازعات الجماعية.