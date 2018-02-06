إيران ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور فى شمال البلاد

إيران ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور فى شمال البلادالثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:01 ص
انفلونزا الطيور- أرشيفية
(رويترز)
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قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الاثنين، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الإيرانية، إن إيران أبلغت عن رصد بؤرة تفش للسلالة (إتش5إن6) الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور بين بط برى فى شمال البلاد.
وقال التقرير إن الفيروس أصاب 1300 بطة فى محمية طبيعية نفقت جميعا بسبب الفيروس أو تم إعدامها، مشيرا إلى أن طيورا مهاجرة تمضى موسم الشتاء فى المنطقة.
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