video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور فى شمال البلاد

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:01 ص
إيران ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور فى شمال البلاد انفلونزا الطيور- أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الاثنين، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الإيرانية، إن إيران أبلغت عن رصد بؤرة تفش للسلالة (إتش5إن6) الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور بين بط برى فى شمال البلاد.

وقال التقرير إن الفيروس أصاب 1300 بطة فى محمية طبيعية نفقت جميعا بسبب الفيروس أو تم إعدامها، مشيرا إلى أن طيورا مهاجرة تمضى موسم الشتاء فى المنطقة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تبدأ إعدام دجاج بعد تأكيد تفشى إنفلونزا الطيور

الصحة الحيوانية: العراق يبلغ عن تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

ايران

اخبار ايران

ايران اليوم

اخبار العالم

انفلونزا الطيور



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة