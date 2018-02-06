إقلاع رحلة الخطوط اليمنية بعد توقف لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية

إقلاع رحلة الخطوط اليمنية بعد توقف لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنيةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:33 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط اليمنية 607 ، المتجهة إلى عدن غادرت مطار القاهرة الدولى، وذلك بعدما توقفت على مدار يومين بسبب الأوضاع الأمنية هناك .
وأضافت المصادر، أن شركة الخطوط اليمنية أخطرت المطار باستئناف الرحلات بين القاهرة وعدن بعدما حصلت على تصاريح بالعبور الأجواء من قبل قوات التحالف.
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