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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:54 م
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إقلاع رحلة الخطوط اليمنية بعد توقف لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:33 م
إقلاع رحلة الخطوط اليمنية بعد توقف لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية مطار القاهرة الدولى - أرشيفية


كتب أحمد حمادة
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قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط اليمنية 607 ، المتجهة إلى عدن غادرت مطار القاهرة الدولى، وذلك بعدما توقفت على مدار يومين بسبب الأوضاع الأمنية هناك .

 

 

وأضافت المصادر، أن شركة الخطوط اليمنية أخطرت المطار باستئناف الرحلات بين القاهرة وعدن بعدما حصلت على تصاريح بالعبور الأجواء من قبل قوات التحالف.


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