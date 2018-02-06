"إعمار العراق": نجاح المؤتمر سيفتح لبغداد نافذة على العالم





الكويت (أ ش أ)

أكد رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى محمد أبوالحسن، أن نجاح المؤتمر سيفتح للعراق نافذة على العالم أجمع، معربا عن تفاؤله بتحقيق فعاليات المؤتمر أهدافها المنشودة.

وقال أبو الحسن - فى تصريح صحفى له اليوم الثلاثاء، على هامش لقائه وفد نقابة الصحفيين العراقيين الذى يزور الكويت حاليا - إن مشاركة عدد كبير وغير مسبوق من المنظمات والمؤسسات الدولية، والشركات العالمية الكبرى فى المؤتمر، يعد من الأمور التى تدعو إلى التفاؤل بنجاح فعالياته، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز التعاون مع العراق، لإيمانه بأهميته ومكانته بين دول المنطقة.

وأضاف أن مشاركة الجهات الدولية المختلفة، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبى فى المؤتمر، من شانه إعطاء المزيد من الثقة للشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام اللجنة الإعلامية العليا للمؤتمر، وحرصها على مشاركة أكبر عدد ممكن من الإعلاميين العراقيين؛ لإيمانها بأهمية التعاون الإعلامى.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد نقابة الصحفيين العراقين الذى يزور الكويت حاليا، سيلتقى عددا من المسؤولين الحكوميين، وبعض المؤسسات المالية والاغاثية؛ لبحث موضوع مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالى، بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ويرأسه الاتحاد الأوروبى، والعراق، والكويت، والأمم المتحدة والبنك الدولى.