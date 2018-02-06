video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"إعمار العراق": نجاح المؤتمر سيفتح لبغداد نافذة على العالم

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:49 م
"إعمار العراق": نجاح المؤتمر سيفتح لبغداد نافذة على العالم مؤتمر إعمار العراق


الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى محمد أبوالحسن، أن نجاح المؤتمر سيفتح للعراق نافذة على العالم أجمع، معربا عن تفاؤله بتحقيق فعاليات المؤتمر أهدافها المنشودة.

وقال أبو الحسن - فى تصريح صحفى له اليوم الثلاثاء، على هامش لقائه وفد نقابة الصحفيين العراقيين الذى يزور الكويت حاليا - إن مشاركة عدد كبير وغير مسبوق من المنظمات والمؤسسات الدولية، والشركات العالمية الكبرى فى المؤتمر، يعد من الأمور التى تدعو إلى التفاؤل بنجاح فعالياته، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز التعاون مع العراق، لإيمانه بأهميته ومكانته بين دول المنطقة.

وأضاف أن مشاركة الجهات الدولية المختلفة، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبى فى المؤتمر، من شانه إعطاء المزيد من الثقة للشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام اللجنة الإعلامية العليا للمؤتمر، وحرصها على مشاركة أكبر عدد ممكن من الإعلاميين العراقيين؛ لإيمانها بأهمية التعاون الإعلامى.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد نقابة الصحفيين العراقين الذى يزور الكويت حاليا، سيلتقى عددا من المسؤولين الحكوميين، وبعض المؤسسات المالية والاغاثية؛ لبحث موضوع مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالى، بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ويرأسه الاتحاد الأوروبى، والعراق، والكويت، والأمم المتحدة والبنك الدولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات: استكمال مناقشات إعمار العراق فى اجتماع قريب بالقاهرة

العبادى يبحث مع مبعوث ميركل إعمار العراق

العبادى يبحث مع السفير الأمريكى لدى بغداد إعادة إعمار العراق

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة