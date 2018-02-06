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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:01 م
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إعدام نصف طن دواجن مستوردة منتهية الصلاحية فى السويس

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:59 م
إعدام نصف طن دواجن مستوردة منتهية الصلاحية فى السويس اعدام الفراخ


السويس - سيد نون
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نفذت مباحث التموين فى السويس اليوم الثلاثاء قرار النيابة العامة بإعدام نصف طن دواجن مستوردة منتهية الصلاحية بمدفن الصحى بطريق السويس – الاسماعيلية بالتعاون مع إدارة الطب الوقائى، والتى تم ضبطها لدى العديد من سيارات بيع المواد الغذائية بميدان الاربعين.

وكان اللواء محمد جاد، مدير امن السويس، قد أمر بشن حملات موسعة على بائعى الدواجن وسيارات بيع المواد الغذائية للكشف على مدى صلاحيتها والتأكد من صحتها قبل بيعها للمواطنين .

وخرجت العديد من الحملات التموينية التى أشرف عليها العميد محمود عيد رئيس مباحث بمديرية امن السويس وقادها العقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين فى السويس وشارك محمد عبد الوهاب مفتش التموين .

وتمكنت تلك الحملات من ضبط نصف طن دواجن مستوردة منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر بتلك الواقعة عقب اثبات الدكاترة الطب البيطرى أن تلك الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادامى .


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