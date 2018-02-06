إصابة 4 تلميذات بكدمات أثناء خروجهن من مدرسة ابتدائى بالشرقية بسبب التدافع

إصابة 4 تلميذات بكدمات أثناء خروجهن من مدرسة ابتدائى بالشرقية بسبب التدافعالثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:10 م
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيبت 4 تلميذات من مدرسة المنيل الابتدائية رقم 1 بمنطقة أنشاص الرمل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بكدمات وسجحات، وتم نقلهن لمستشفى بلبيس العام، وتحول 2 منهما إلى مستشفى الأحرار.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 4 تلميذات إلى مستشفى بلبيس العام، وهن كل من: "رنا ونورهان وسلمى ومنى مصابات باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وتم تحويل رنا ونورهان إلى مستشفى الأحرار.
وانتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى مستشفى بلبيس، وتبين من التحريات أثناء خروج التلاميذ فى نهاية اليوم الدراسى الفترة المسائية، تدافع التلاميذ مما أسفر عن حدوث إصابتهن، ووتحرر عن ذلك المحضر رقم 1238 إدارى.
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