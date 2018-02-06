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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:28 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:10 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم وقوع بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي بالطرق الأوسط، المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بالمديرية، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي بالطريق الاوسط المؤدى إلى مدينة المنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة خالد عادل مهندس باشتباة ما بعد الارتجاج، عصام تقى 50 سنه بجرح قطعى بالرأس 20 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، "عمر عبد الله" 36 سنه شرطى باشتباه ما بعد الارتجاج، "رمضان فاروق" 50 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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