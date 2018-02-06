إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مشروع عبد القادر بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مشروع عبد القادر أمام عزبة واعر بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بحادث تصادم أمام عزبة واعر بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق مشروع عبد القادر أمام عزبة واعر مركز حوش عيسى وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات واشتباهما بعد الارتجاج ، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وجارٍ تحرير المحضر الللازم.