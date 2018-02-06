أولياء أمور مدرسة الشويفات يكشفون تفاصيل ظهور الالتهاب السحائى





كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منح طلاب مدرسة الشويفات الدولية إجازة حتى نهاية الأسبوع الجارى بعد أن أصيب أحد طلابها بمرض وعدى وتم نقله إلى المستشفى مما أدى إلى تخوف أولياء الأمور على أبنائهم.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن لجنة من وزارة الصحة والتعليم تواجدت أمس الأثنين فى المدرسة لبحث الامر وأكدت اللجنة عدم وجود أى فيروس فى المدرسة.

فى السياق ذاته، أكد عدد من أولياء أمور المدرسة، إن الدراسة متوقفة فى المدرسة منذ الأسبوع الماضى، بعد ظهور 3 حالات إصابة بفيرس، موضحة أنه قاموا بمنح أبنائهم تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائى، مؤكدين أنهم يحملون المدرسة مسئولية ضياع العام الدراسى حال عدم الوصول إلى حل، لافتين إلى أن المدرسة من بداية الأمر لم تطمئن أولياء الأمور رغم الاجتماعات والمطالب التى نادوا بها والاجتماعات المتعددة التى عقدوها للإطمئنان على حالة الطلاب الثلاثة.

وأوضح أولياء الأمور أن المدرسة لم توضح الحقيقة بالشكل الكافى قائلين إحنا "ضايعين فى النص ومحدش فاهم حاجة" واكتفت بتعقيم المدرسة فقط .

وأشار أولياء الأمور إلى أن المدرسة أقامت حفلا حلال الفترة الماضية حضره جنسيات مختلفة ومن المتوقع أن يكون هناك فيرس أصيب به أحد الطلاب أدى إلى انتشار حالات أخرى.