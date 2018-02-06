أوغندا تجرى تحقيقا بشأن وضع اللاجئين على أراضيها





كمبالا (أ ش أ)

أعلن وزير الكوارث واللاجئين الأوغندى موسى إيكويرو عن إجراء تحقيق بشأن وضع اللاجئين فى بلاده، وذلك بعد أن أعرب منسق الأمم المتحدة المقيم هناك عن مخاوفه بصدد هذا الأمر خلال الشهر الماضى.

وقال إيكويرو -فى بيان له نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن المانحين الدوليين يهددون بسحب تمويلهم الموجه لأزمة لاجئى جنوب السودان الموجودين بأوغندا وذلك بسبب مزاعم إساءه استخدام مواد الإغاثة والإتجار فى البنات والنساء.

وأوضح إيكويرو أن إدعاءات "سوء الإدارة الجسيم بالإضافة إلى الاحتيال والفساد" تضمنت أيضا وجود سرقة مواد الإغاثة الخاصة باللاجئين، إلا أنه ليس من الواضح عدد الموارد التى يُدعى أنه تم استغلالها.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تلك الإدعاءات تهدد سمعة أوغندا كدولة مستضيفة للاجئين الفارين من العنف الدائر فى الدول المجاورة.

يذكر أن أوغندا تحاول دعم أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان الذين تدفق الكثير منهم إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة.