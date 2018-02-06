video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوغندا تجرى تحقيقا بشأن وضع اللاجئين على أراضيها

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:53 م
أوغندا تجرى تحقيقا بشأن وضع اللاجئين على أراضيها رئيس أوغندا


كمبالا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير الكوارث واللاجئين الأوغندى موسى إيكويرو عن إجراء تحقيق بشأن وضع اللاجئين فى بلاده، وذلك بعد أن أعرب منسق الأمم المتحدة المقيم هناك عن مخاوفه بصدد هذا الأمر خلال الشهر الماضى.

وقال إيكويرو -فى بيان له نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن المانحين الدوليين يهددون بسحب تمويلهم الموجه لأزمة لاجئى جنوب السودان الموجودين بأوغندا وذلك بسبب مزاعم إساءه استخدام مواد الإغاثة والإتجار فى البنات والنساء.

وأوضح إيكويرو أن إدعاءات "سوء الإدارة الجسيم بالإضافة إلى الاحتيال والفساد" تضمنت أيضا وجود سرقة مواد الإغاثة الخاصة باللاجئين، إلا أنه ليس من الواضح عدد الموارد التى يُدعى أنه تم استغلالها.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تلك الإدعاءات تهدد سمعة أوغندا كدولة مستضيفة للاجئين الفارين من العنف الدائر فى الدول المجاورة.

يذكر أن أوغندا تحاول دعم أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان الذين تدفق الكثير منهم إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اتحاد الصناعات": وفد من "التعاون الافريقى" يزور "رواندا" و"أوغندا" مارس المقبل

غضب فى أوغندا من ديسابر بعد وداع "شان المغرب"

اوغندا

اخبار اوغندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة