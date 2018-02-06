أمريكا: روسيا لم تف بالتزاماتها بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة





رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان يوم الإثنين، إن الحكومة الروسية "لم تف بالتزاماتها" بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقاريرعن استخدام الحكومة السورية غاز الكلور فى محافظة إدلب.