أمريكا: روسيا لم تف بالتزاماتها بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة

أمريكا: روسيا لم تف بالتزاماتها بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:09 ص
وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان يوم الإثنين، إن الحكومة الروسية "لم تف بالتزاماتها" بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة.
وأكدت أن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقاريرعن استخدام الحكومة السورية غاز الكلور فى محافظة إدلب.
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