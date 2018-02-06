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خالد صلاح
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أمريكا تسلم الجيش اللبنانى أسلحة بقيمة تتخطى الـ11.7 مليون دولار

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:10 م
أمريكا تسلم الجيش اللبنانى أسلحة بقيمة تتخطى الـ11.7 مليون دولار قوات الجيش اللبنانى


أ ش أ
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أعلنت السفارة الأمريكية فى بيروت أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت خلال الأسبوع الماضى بتسليم ذخيرة وقاذفات قنابل يدوية ومركبات برادلى القتالية للجيش اللبنانى بقيمة تتخطى الـ 11.7 مليون دولار. 

وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية ف بيروت انه فى الأول من شهر فبراير الحالى تسلم الجيش اللبناني200 قاذفة قنابل آلية وفى الثالث من شهر ذاته سلمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبنانى ثمانية مركبات قتالية جديدة من طراز برادلى وهى جزء من صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار واليوم سلمت الولايات المتحدة 827 طلقة مدفعية من طراز كوبرهيد إلى الجيش اللبنانى تقدر قيمتها بأكثر من 1.4 مليون دولار وذلك لسد النقص فى هذه الذخيرة فى مخزون الجيش اللبنانى الذى كان قد استخدمها لهزيمة تنظيم داعش خلال عملية فجر الجرود.


وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بلبنان آمن ومستقر وديمقراطى ومزدهر ، لافتا إلى انه بفضل الأسلحة والمعدات والتدريب التى توفرها الولايات المتحدة يواصل الجيش اللبنانى تطوير قدراته القتالية التى من شأنها أن تضمن بقاء الجيش اللبنانى كقوة موحدة وطنيا وحصنا منيعا ضد التطرف والإرهاب والمدافع الشرعى الوحيد عن لبنان.

 


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