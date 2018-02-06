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خالد صلاح
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أقباط أستراليا يتبرعون بـ 140 ألف جنيه لأسرة الشهيد حارس كنيسة حلوان

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:54 م
أقباط أستراليا يتبرعون بـ 140 ألف جنيه لأسرة الشهيد حارس كنيسة حلوان كنيسة مارمينا بحلوان


أ ش أ
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استقبل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات اليوم الثلاثاء السيدة فتحية محمد زوجة شهيد الوطن رضا عبدالرحمن إسماعيل أمين الشرطة الذى استشهد أثناء تواجده ضمن حراسة كنيسة الشهيد (مارمينا) بحلوان أثناء الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة أواخر ديسمبر من العام الماضى، تاركًا أسرة مكونة من الزوجة وسبعة أولاد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية -فى بيان- إن الانبا يوليوس سلم زوجة الشهيد شيكا بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه مصرى، أرسله أقباط أستراليا مشاركة منهم وتقديرا لشجاعة الشهيد وتفانيه فى أداء واجبه.

 


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