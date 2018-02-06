أقباط أستراليا يتبرعون بـ 140 ألف جنيه لأسرة الشهيد حارس كنيسة حلوان

أقباط أستراليا يتبرعون بـ 140 ألف جنيه لأسرة الشهيد حارس كنيسة حلوانالثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:54 م
كنيسة مارمينا بحلوان
أ ش أ
إضافة تعليق
استقبل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات اليوم الثلاثاء السيدة فتحية محمد زوجة شهيد الوطن رضا عبدالرحمن إسماعيل أمين الشرطة الذى استشهد أثناء تواجده ضمن حراسة كنيسة الشهيد (مارمينا) بحلوان أثناء الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة أواخر ديسمبر من العام الماضى، تاركًا أسرة مكونة من الزوجة وسبعة أولاد.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية -فى بيان- إن الانبا يوليوس سلم زوجة الشهيد شيكا بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه مصرى، أرسله أقباط أستراليا مشاركة منهم وتقديرا لشجاعة الشهيد وتفانيه فى أداء واجبه.
إضافة تعليق
"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات
المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة