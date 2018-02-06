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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:29 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 6-2-2018 برنت يسجل 66.91 دولار للبرميل

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:03 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 6-2-2018 برنت يسجل 66.91 دولار للبرميل النفط - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط  اليوم الثلاثاء 6-2-2018، حيث بلغ خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة 66.91 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 63.46 دولار للبرميل.

4 دولارات خسائر
 

ويأتى هذا الانخفاض بنسبة تصل إلى أكثر من 1.1 % عن تعاملات الأمس، مع هبوط الأسواق المالية العالمية فى أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التى سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق، وانخفض سعر خام برنت المسجل اليوم  أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى فى 2018 الذى سجله الخام الشهر الماضى عند سعر 71 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى  أكثر من 3 دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018، والمسجل عند مستوى 66 دولار للبرميل.

هبوط الأسواق المالية
 

هبطت الأسواق المالية يوم الاثنين بعد ارتفاع حاد فى عوائد السندات الأمريكية أثار القلق بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة، وخسر المؤشر داو جونز الصناعى 4.6 % يوم الاثنين، وهى أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2011، كما أن نزوله 1175 نقطة هو أكبر هبوط له على الإطلاق. ونزل المؤشر أكثر من 6% لفترة وجيزة.

شركات النفط الروسية تناقش اتفاق أوبك
 

فيما نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وحيد ألكبيروف الرئيس التنفيذى لشركة لوك أويل النفطية قوله إن مسئولين بوزارة الطاقة الروسية ومسئولين تنفيذيين بشركات النفط الروسية سيناقشون اليوم الثلاثاء الاتفاق العالمى لخفض إنتاج النفط المبرم مع أوبك.
وأضاف  إن قطاع النفط الروسى سيواصل مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى وإن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيأخذ قرارا نهائيا بشكل مستقل.

 


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