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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2018 وارتفاع كل الأعيرة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:05 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2018 وارتفاع كل الأعيرة حلى ومجوهرات ذهبية


كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ارتفاعاً جديداً، لليوم الثانى على التوالى، حيث بلغت اليوم الثلاثاء الموافق 6-2-2018، صعوداً بقيمة جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة.

 

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرية، ويتم تحديد أسعار الأعيرة الأخرى بناءً عليه، 656 جنيها فى تعاملات اليوم حتى صياغة التقرير.

 

سعر-الذهب-في-مصر
سعر الذهب فى مصر

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562 جنيها

عيار 21 : 656 جنيها

عيار 24 : 749 جنيها

الجنيه الذهب : 5248 جنيها

الأوقية : 1343 دولارا

 

80659-الذهب-(22)
الذهب اليوم

 

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم خدمة يقدمها اليوم السابع للقراء، وتشتمل على تحديث فورى لأسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرية، لكل الأعيرة، وكذلك ما تشهده الأسعار العالمة للذهب من تغيرات تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن النفيس فى مصر.

 

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

الذهب-1-625x330
أسعار الذهب

 

مصنعية الذهب

فى مصر تختلف المصنعية من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف عن مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره، وهكذا.


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