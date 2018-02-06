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أسرة جمال سلامة: حملة "مصطفى موسى" تعدت على ملكية "مصر اليوم فى عيد"

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:21 م
أسرة جمال سلامة: حملة "مصطفى موسى" تعدت على ملكية "مصر اليوم فى عيد" الملحن الكبير جمال سلامة


كتب محمد أبو عوض
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 قال محمد السماحى نجل شقيقة الملحن الكبير جمال سلامة، إن حملة موسى مصطفى موسى المرشح لرئاسة الجمهورية اعتدت على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنية "مصر اليوم فى عيد " للفنانة شادية، التى لحنها جمال سلامة، من خلال الأغنية الدعائية التى بثتها مؤخرا، معتبرا ما حدث نوعًا من الاعتداء على التراث الوطنى، مضيفًا أنه يتم الآن دراسة تحريك دعوى قضائية ضد الحملة.

 وتابع "السماحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الملحن جمال سلامة عقب تواصله معه أكد أنه لم يتواصل مع موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى، متابعًا: "الأغنية تعتبر تراثا وطنيا ويجب على الدولة الحفاظ عليه ولست وحدى المسئول عن حمايته، وهو ما يعنى أننا نعيش حالة من الفوضى الفنية واصفا الأغنية الدعائية بأنها "مهزلة لا يمكن السكوت عليها".

 وأكد  "السماحى"، أنه على الدولة الحفاظ على التراث الخاص باحتفالات نصر أكتوبر، كون الأغنية تخص انتصار أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن الأغنية هى إنتاج الدولة المصرية وعليها الحفاظ على حقوقها.

كانت صفحة "حزب الغد" نشرت خلال الساعات الماضية أغنيتن دعائيتين لموسى مصطفى موسى مرشح حزب الغد لانتخابات رئاسة الجمهورية، إحداهما على ألحان  "مصر اليوم فى عيد" للفنانة شادية من ألحان جمال سلامة.

جدير بالذكر أن الملحن الكبير  يجرى عددا من العمليات الطبية داخل مستشفى القوات المسلحة طبقا لما أعلنه نجل شقيقته.

 


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