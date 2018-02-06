أدنوك توقع اتفاقا لمبيعات الغاز مدته 15 عاما مع هيئة دبى للتجهيزات

أدنوك توقع اتفاقا لمبيعات الغاز مدته 15 عاما مع هيئة دبى للتجهيزاتالثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:32 م
بترول
رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى بيان أنها وقعت اليوم الثلاثاء اتفاقا لمبيعات الغاز مدته 15 عاما مع هيئة دبى للتجهيزات لإمداد المدينة بحاجاتها من الغاز الطبيعى.
ويحل الاتفاق محل اتفاق مماثل وقع فى 1998 وقامت بمقتضاه أدنوك ببناء خط أنابيب الطويلة-جبل على وأعقبه تسليم أول إمدادات من الغاز من أبوظبى آلى دبى فى 2001.
ووقع الاتفاق الجديد فى مقر أدنوك الرئيس التنفيذى للشركة والمدير التنفيذى لهيئة دبى للتجهيزات.
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