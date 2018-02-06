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أخبار الحوادث تتألق فى ثوبها الجديد بكشف أماكن تنفيذ إعدامات داعش بسيناء

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:13 م
أخبار الحوادث تتألق فى ثوبها الجديد بكشف أماكن تنفيذ إعدامات داعش بسيناء عدد جديد من أخبار الحوادث


كتب أحمد إسماعيل
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انفردت الزميلة "أخبار الحوادث" فى عددها الجديد برئاسة تحرير جمال الشناوى، وإشراف ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، بعدد من الموضوعات المثيرة فى عالم الجريمة، وجاء أبرازها انفرادها بأماكن تنفيذ إعدامات داعش فى سيناء.

 

فيما فتحت "أخبار الحوادث" فى عدها الصادر بتاريخ 8 فبراير ملف "ضحايا التوك توك"، وأمهات.. لكن قاتلات"، وزيارة الحوادث لمتحف الجواسيس بألمانيا، وعرضت الحوادث على صفحاتها تحقيق عن "عروس المنوفية قتلوها وأسرتها فى بنها ورجال الوزير زفوها فى مصعد إلى الآخرة".

 


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