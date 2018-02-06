أبو مازن: لن نقبل بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.. وأيدينا ممدوة للسلام





أ ش أ

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار، ولن يقبلوا بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، فهى عربية إسلامية مسيحية.

وقال الرئيس عباس - فى كلمته خلال احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامى 2018 التى أقيمت بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء إن القدس هى عاصمة الشباب المسلم والمسيحى، وإن الإدارة الأمريكية لم تعد تصلح أن تكون وسيطا نزيها، مشددا على أنه "لا أحد يوقع بالنيابة عنا".



وتابع الرئيس الفلسطينى، أن "أيدينا ممدودة للسلام ومن خلال المفاوضات، ونحن مع الحرب على الإرهاب فى كل مكان فى العالم"، مضيفا "أننا لم نرفض أبدا أى دعوة للمفاوضات".



وأشار إلى أنه صدر من أجل الفلسطينيين 705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارا من مجلس الأمن الدولى، لكن لم ينفذ منها قرار واحد، متسائلا: ما فائدة الشرعية الدولية والأمم المتحدة ما دامت إسرائيل فوق القانون مدعومة بالآخرين؟.

واختتم الرئيس: "أننا مستمرون فى مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات فى طريقنا، فالمصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، ومؤمنون تماما أنه لا دولة فى غزة ولا دولة دون غزة".