5 أبريل.. الحكم على مديرين سابقين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون جنيه

5 أبريل.. الحكم على مديرين سابقين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون جنيهالإثنين، 05 فبراير 2018 02:52 م
محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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حجزت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الاثنين، الحكم على مسئوليين، فى شركة سمارت للكروت الذكية بتهمة الكسب غير المشروع واستيلائهم على 60 مليون جنيه إلى جلسة 5 أبريل للنطق بالحكم.
المتهمون هم كل من، "أحمد م م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت، و"هانى م أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.
كانت قد أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، مديرين عمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الاموال.
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