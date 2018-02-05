5 أبريل.. الحكم على مديرين سابقين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون جنيه





كتب ــ أحمد إسماعيل

حجزت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الاثنين، الحكم على مسئوليين، فى شركة سمارت للكروت الذكية بتهمة الكسب غير المشروع واستيلائهم على 60 مليون جنيه إلى جلسة 5 أبريل للنطق بالحكم.

المتهمون هم كل من، "أحمد م م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت، و"هانى م أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.