4.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديد والتأمين الصحى





كتب - أحمد يعقوب

اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية عددا من الاتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار و400 مليون جنيه عن شهر يناير2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية وللهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

تضمنت الإتاحات بحسب بيان اليوم، مبلغ 3 مليار و850 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يناير 2018، وجدير بالذكر انه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 207.5مليون دولار لشراء 950الف طن قمح مستورد.

كما أعلنت الوزارة، إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى عن شهر يناير2018 كدعم لكل، من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يناير 2018، بالإضافة الى اتاحة مبلغ 50 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين فى مؤسسات الصحفية.

بالإضافة الى إتاحة مبلغ 98.5مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة فى رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يناير 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن شهر يناير 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 73.1 مليون جنيه منهم 68.2 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ديسمبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 4.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر ديسمبر 2017.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الرى الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الرى للأشغال العامة، الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للرى والصرف عن شهر يناير 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يناير2018.