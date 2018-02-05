4 منح بجامعات عالمية لفريق جامعة المنصورة مكتشف ديناصور منصوراصورس

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة أن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كرم جميع أعضاء الفريق البحثى لاكتشاف الديناصور فى صحراء الواحات بالوادى الجديد منصوراصورس، كما تم تكريم إدارة الكلية الحالية والسابقة على دعم الفريق هلال فترة البحث والاستكشاف.

وأشاد الوزير بجهود الفريق البحثية والتى استمرت أربع سنوات للوصول لهذا الاكتشاف الكبير والذى يعد إنجازا علميا احتفت به وسائل الإعلام العالمية وأن هذا الاكتشاف يعد الأول لفريق بحثى مصرى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة أن تساعد الدولة كل الفرق البحثية، التى تريد ترفع اسم مصر لوضعها فى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد الوزير على دعم الوزارة وتشجعيها لهذا النموذج المتميز من شباب الباحثين من خلال توفير كافة الإمكانيات العلمية التى يحتاجها هذا الفريق من أجل استكمال اكتشافاتهم، وذلك من خلال توفير دعم بحثى لهذا الفريق من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية Stdf للقيام بالمزيد من الاكتشافات العلمية، وتوفير عدد 4 منح دراسية للفريق البحثى لمدة أربعة شهور فى كبرى الجامعات المتخصصة فى مجال الحفريات الفقارية لتنمية مهاراتهم فى هذا التخصص، وذلك فى إطار البرنامج الرئاسى وتأهيل شباب الباحثين والمبتكرين الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديم الدعم اللازم لمركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة المنصورة والتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو من أجل إنشاء متحف للحفريات الفقارية بالجامعة.