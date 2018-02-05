22 فبراير مضاهاة بصمة حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى على إيصال أمانة

22 فبراير مضاهاة بصمة حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى على إيصال أمانةالإثنين، 05 فبراير 2018 12:20 ص
أحمد حمودى
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
حدد المستشار عمرو بدران رئيس محكمة جنح بندر دمياط جلسة 22 فبراير الجارى لمثول أحمد حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى (الأدلة الجنائية) لمضاهاة البصمة الموجودة على إيصال الأمانة من عدمه.
وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قام برفع جنحة ضد اللاعب لتحريره إيصال أمانة له بمبلغ 500 ألف جنيه، وحكمت المحكمة غيابيا على اللاعب بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه، ثم قام اللاعب بالمعارضة على الحكم والطعن بالتزوير على إيصال الأمانة.
وحددت المحكمة جلسة 22 فبراير الحالى لمثول أحمد حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى لمضاهاة البصمة الموجودة على إيصال الأمانة من عدمه.
إضافة تعليق
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا
الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة