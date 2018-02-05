22 فبراير مضاهاة بصمة حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى على إيصال أمانة

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قام برفع جنحة ضد اللاعب لتحريره إيصال أمانة له بمبلغ 500 ألف جنيه، وحكمت المحكمة غيابيا على اللاعب بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه، ثم قام اللاعب بالمعارضة على الحكم والطعن بالتزوير على إيصال الأمانة.



وحددت المحكمة جلسة 22 فبراير الحالى لمثول أحمد حمودى لاعب الأهلى أمام الطب الشرعى لمضاهاة البصمة الموجودة على إيصال الأمانة من عدمه.