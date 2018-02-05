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17 سيناتور ديموقراطى يحذرون ترامب من شن ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:54 م
17 سيناتور ديموقراطى يحذرون ترامب من شن ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (أ ش أ)
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حذر عدد من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الإثنين، الرئيس دونالد ترامب من أنه لا يملك السلطة للأمر بضربة عسكرية استباقية ضد كوريا الشمالية.

وذكرت مجلة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن 17 سيناتور ديموقراطى قالوا ـ فى خطاب لترامب ، اليوم الإثنين ـ " مثل الكثيرين ، نحن قلقون بشكل عميق إزاء النتائج المحتملة لضربة استباقية ضد كوريا الشمالية ومخاطر سوء التقدير والانتقام".

وأضاف الخطاب "دون سلطة من الكونجرس ، ستنقص الضربة الوقائية أو الاستباقية من جانب الجيش الأمريكى إما الأساس الدستورى أو السلطة القانونية".

وأعرب المشرعون عن مخاوفهم إزاء التقارير التى قالت إن الخبير فى الشئون الكورية والمسئول السابق بالبيت الأبيض فيكتور تشا لن يتم ترشيحه لمنصب السفير الأمريكى لدى الكوريا الجنوبية بسبب رفضه فكرة توجيه ضربة عسكرية استباقية ضد كوريا الشمالية.

وكان تقرير بصحيفة "نيويورك تايمز" قد نقل عن مسئولين أمريكيين ، الجمعة الماضى ، أن البيت الأبيض يسعى للحصول من وزارة الدفاع (البنتاجون) على مزيد من الخيارات العسكرية الممكنة فى مواجهة كوريا الشمالية.

وأشار المسئولون إلى أن مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى هربرت ريموند ماكماستر يعتقد أنه من الضرورى أن تمتلك الولايات المتحدة خططا عسكرية مطورة بشكل جيد لإضفاء المصداقية على تهديدات ترامب للنظام الكورى ، لكن البنتاجون قلق من تحرك الولايات المتحدة سريعا نحو الحل العسكرى فى شبه الجزيرة الكورية بما قد يصعد الأزمة بشكل "كارثى"، إذ يرى البنتاجون ، وفقا للمسئولين ، أن منح ترامب العديد من الخيارات العسكرية فى هذا الصدد قد يزيد من احتمالية لجوءه لتلك الحلول. 


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