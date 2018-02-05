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"يلا أونلاين" يكشف سر وصف هاتف سامسونج Grand Prime Pro بـ "وحش الشاشة"

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:07 م
"يلا أونلاين" يكشف سر وصف هاتف سامسونج Grand Prime Pro بـ "وحش الشاشة" شريف بركات المدير التجارى لسامسونج اليكترونيكس مصر


كتب حسن رمضان
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أكد عمر بدراوى مدير تسويق الهواتف بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن مبيعات هاتف Galaxy Grand Prime Pro تسير بشكل جيد للغاية، نظرا لتمتعه بعدة مميزات تجعله الأقوى فى تلك الفئة السعرية.

وأشار بدراوى، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو نغم إف إم، أن كلمة "وحش الشاشة" التي تم استخدامها في الحملة الترويجية للهاتف تعود إلى قوة شاشة الموبايل التى تعتمد على تكنولوجيا Super Amoled وهى من أحدث التقنيات التى تتيح دقة وجودة ونقاء الشاشة، بجانب توفير استهلاك البطارية.

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سامسونج جلاكسى جراند برايم برو وحش الشاشة

 

وأضاف بدراوى، أن هاتف Galaxy Grand Prime Pro يأتى ببطارية سعتها 2600 مللي أمبير، بتكنولوجيا Maximum power saving Mode والتى تحافظ على شحن البطارية من خلال الضغط على زر يقوم بقلب ألوان الشاشة إلى أبيض وأسود مما يمنحه القدرة على العمل لمدة يومين متواصلين.

وقال مدير تسويق الهواتف بالشركة "الهاتف يأتى بمعالج Snapdragon 1.4 Quad Core وهو مناسب للراغبين فى اقتناء هاتف قوى خاصة فى الألعاب والبرامج، بجانب وجود كاميرا خلفية قوية وأخرى أمامية مزودة بـ LED Flash الذي يساعد على التقاط صور سيلفى مميزة للغاية".

السعر الرسمى لهاتف Galaxy Grand Prime Pro الشهير بـ "وحش الشاشة" هو 2549 جنيها، ومتوافر داخل جميع فروع سامسونج وكذلك لدى الموزعين المعتمدين.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص في التكنولوجيا، ويذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣ ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.


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